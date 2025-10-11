Сборная Азербайджана по боксу проведет сборы в Узбекистане

Сборная Азербайджана по боксу среди мужчин проведет учебно-тренировочный сбор в Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, команда будет готовиться под руководством главного тренера Равшана Ходжаева и тренера Наримана Абдуллаева в Ташкенте.

Сбор, который стартует 12 октября, пройдет при участии Залимхана Сулейманова (55 кг), Магсуда Хасметова и Мухаммедали Гасымзаде (по 60 кг), Заура Гахраманова (65 кг), Сархана Алиева (70 кг) и Саидджамшида Джафарова (75 кг). Тренировки завершатся 26 октября.

Во время подготовки азербайджанские боксеры проведут занятия совместно со сборными Кубы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также двумя командами России. В программе также предусмотрены спарринги.