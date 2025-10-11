Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что распорядился найти средства для выплаты зарплат американским военным, несмотря на приостановку работы федерального правительства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я использую свои полномочия как главнокомандующий, поручая нашему министру по военным делам Питу Хегсету использовать все доступные средства финансирования, чтобы осуществить выплаты военным 15 октября", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "не позволит демократам удерживать наших военных и всю безопасность страны в заложниках из-за опасного шатдауна".

Трамп призвал демократов прекратить блокировать финансирование госучреждений в США и "работать вместе, чтобы решать вопросы, связанные с здравоохранением и многими другими вещами".