https://news.day.az/world/1787415.html Авиакрушение в Австралии - есть погибшие - ВИДЕО - ФОТО В аэропорту Шеллхарбор в австралийском Новом Южном Уэльсе произошла трагедия: легкомоторный самолет потерпел крушение, в результате чего погибли три человека. Как передает Day.Az, об этом 11 октября сообщает телеканал Australian BroadCasting Corporation (ABC). Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета.
Авиакрушение в Австралии - есть погибшие - ВИДЕО - ФОТО
В аэропорту Шеллхарбор в австралийском Новом Южном Уэльсе произошла трагедия: легкомоторный самолет потерпел крушение, в результате чего погибли три человека.
Как передает Day.Az, об этом 11 октября сообщает телеканал Australian BroadCasting Corporation (ABC).
Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. На данный момент причины аварии не раскрываются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре