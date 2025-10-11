Авиакрушение в Австралии

В аэропорту Шеллхарбор в австралийском Новом Южном Уэльсе произошла трагедия: легкомоторный самолет потерпел крушение, в результате чего погибли три человека.

Как передает Day.Az, об этом 11 октября сообщает телеканал Australian BroadCasting Corporation (ABC).

Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. На данный момент причины аварии не раскрываются.