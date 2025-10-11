Строительство железной дороги в рамках коридора Север-Юг получает новый импульс

Ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение о начале строительства железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга директор центра международных отношений министерства дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

По его словам, в настоящее время ведется работа по согласованию деталей торгового соглашения между иранскими и российскими компаниями о строительстве железной дороги Решт-Астара.

Тараффо сообщил, что ведутся работы по выкупу земельного участка, по которому пройдет 160-километровая железнодорожная линия. На данный момент выкуплено 80 км земли, и ожидается, что оставшиеся 80 км будут выкуплены до конца года (20 марта 2026 года). Таким образом, строительство этой железной дороги начнется в следующем году.

Добавим, что основа транспортного коридора Север-Юг была заложена на основе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией от 12 сентября 2000 года. Данное соглашение ратифицировал ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Цель создания коридора - сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по текущему маршруту составляет более 6 недель, по маршруту Север-Юг ожидается 3 недели).

В рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км), которая соединит Азербайджанские железные дороги с иранской железнодорожной сетью. Железная дорога Решт-Астара должна быть построена по территории Ирана.

Коридор Север-Юг имеет три направления в Иране. Восточное направление - Туркменистан и страны Центральной Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Следует отметить, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан, расположенной на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара, протяженность которой составляет около 163 км, будет построено 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет улучшен, а железнодорожная сеть Ирана будет связана со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, российская сторона, как ожидается, выделит 1,6 млрд евро на строительство этой железной дороги. Строительство и завершение строительства железной дороги планируется в течение 48 месяцев.