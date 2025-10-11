ВС США подтвердили, что военных страны не будет в Газе

Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС Соединенных Штатов Адмирал Брэд Купер официально заявил об отсутствии планов по размещению американских военнослужащих в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит CENTCOM в социальной сети X.

По словам Купера, Центральное командование сосредоточится на создании Центра гражданско-военного сотрудничества, который будет координировать усилия по поддержке стабильности в регионе после завершения конфликта.

"Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. <...> Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе", - подчеркнул адмирал в сообщении.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф также посетил израильскую военную базу в Газе вместе с Купером, чтобы проконтролировать соблюдение договоренностей об отводе войск. По информации Гриффин, оба представителя США уже вернулись в Израиль.