Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили соглашение по Газе

11 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, вопросы региональной безопасности, в частности ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения о прекращении огня в Газе.
