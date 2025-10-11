Германия, Франция и Великобритания готовы начать переговоры с Ираном

Германия, Франция и Великобритания ("европейская тройка") заявили о своей готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе и подписать всеобъемлющее, долгосрочное соглашение.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Германии по итогам переговоров лидеров стран "европейской тройки".

"Мы настроены решительно на возобновление переговоров с Ираном и США, чтобы достичь всеобъемлющего, долгосрочного и поддающегося проверке соглашения. Это соглашение не позволит Ирану никогда получить ядерное оружие", - подчёркивается в документе.

Кроме того, лидеры трёх стран назвали правильным шагом запуск механизма, приведшего к восстановлению санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, и призвали все государства - члены ООН соблюдать ограничительные меры в отношении Тегерана.

"Ядерная программа Ирана представляет собой серьёзную угрозу миру и международной безопасности", - говорится в заявлении.