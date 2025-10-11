Эстония погрузилась в мир азербайджанской музыки

В рамках Дней азербайджанской культуры в Эстонии Культурном центре "Мере" в Таллине состоялся концерт под названием "Ашуг и мугам", посвящённый 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора и музыковеда Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az, мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и было организовано Азербайджанским творческим центром Buta Art Studio.

В концерте приняли участие доцент Азербайджанской национальной консерватории, кандидат искусствоведения Мубариз Алиев, представители парламента и министерства культуры Эстонии, Фонда интеграции, дипломатического корпуса, деятели искусства и жители города.

Исполнители - тарист Асим Пиримов, мастер игры на кеманче Гусейн Нагиев и ханенде Ревана Велиева покорили зрителей звучанием азербайджанского мугама, а ашуг Мубариз Алиев очаровал публику своим виртуозным исполнением на сазе. Народные песни, фрагменты мугама и произведения ашугской музыки в их исполнении были встречены продолжительными аплодисментами.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало выступление известного таллинского танцевального коллектива Gracia, исполнившего танец под мелодию "Сары гялин".

В завершение гости подчеркнули важность регулярного проведения подобных культурных мероприятий, отметив, что музыка и танцевальное искусство Азербайджана близки и понятны эстонской публике. Они охарактеризовали этот вечер как настоящий праздник искусства и мост культурного взаимопонимания между народами.