Этим гражданам предоставят пенсионные льготы

Женщины, не имеющие официального места работы, но на протяжении многих лет заботившиеся о семье и детях, остаются без права на получение пенсии. С точки зрения социальной справедливости это вызывает неоднозначную реакцию.

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в комментарии для Bizim.Media отметил, что в настоящее время в Азербайджане проводится пенсионная амнистия, которая обеспечивает доступ многих граждан, в том числе женщин, к пенсионным правам.

"Согласно новой амнистии, граждане, в том числе женщины, у которых по состоянию на 1 июня 2018 года имеется хотя бы 1 манат пенсионного капитала, получают право на трудовую пенсию. Процесс пенсионной амнистии в настоящее время продолжается", - отметил депутат.

Байрамов также подчеркнул, что, учитывая более низкий уровень заработной платы женщин по сравнению с мужчинами, предлагается применить специальный коэффициент при расчете их пенсионного капитала: "Если это предложение будет реализовано, размер пенсий женщин вырастет. В частности, рассматривается возможность предоставления дополнительных льгот одиноким женщинам при начислении пенсий".

По словам Вугара Байрамова, эти изменения направлены как на обеспечение социальной справедливости, так и на повышение уровня социального благополучия женщин.