ЧМ-2026: реабилитируется ли сборная Турции после разгрома от “красной фурии”?

Сегодня пройдут еще восемь матчей европейской зоны отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, особое внимание будет приковано к встречам группы E, в которой сыграют сборные стран, соседних с Азербайджаном.

Так, братская сборная Турции после домашнего разгромного поражения в предыдущем туре квалификации от Испании (0:6) оказалась в непростом положении - как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Поэтому в сегодняшнем матче против Болгарии команда Винченцо Монтеллы обязана побеждать, несмотря на гостевой статус встречи.

В то же время сборную Грузии ждет тяжелый выездной матч против действующего чемпиона Европы - Испании. Подспорьем для грузин станет присутствие лидера Хвичи Кварацхелии, участие которого ранее было под вопросом. Однако даже его выход на поле может оказаться недостаточным для положительного результата в поединке против "красной фурии".

Учитывая, что сборные Турции и Грузии имеют по три очка и являются прямыми конкурентами за второе место в группе, предстоящие матчи могут стать ключевыми для обеих команд.

Между тем в группе F сборная Португалии, которая, как и Испания, демонстрирует 100%-й результат, сегодня на своем поле примет Ирландию и не должна испытать особых проблем. А вот команда Венгрии, начавшая цикл с поражения и ничьей, обязана побеждать дома сборную Армении, чтобы сохранить шансы на выход на мундиаль.

В группе I центральным матчем игрового дня станет противостояние сборных Норвегии и Израиля. Скандинавы набрали 15 очков в пяти встречах, и победа над израильтянами фактически гарантирует им прямую путевку на чемпионат мира.

Впрочем, итальянцы, имеющие игру в запасе и отстающие от лидера группы на шесть очков, еще сохраняют шансы на первое место. Для этого подопечным Дженнаро Гаттузо необходимо побеждать в оставшихся матчах, включая сегодняшнюю выездную игру против Эстонии.

В группе K в субботу встретятся главные конкуренты за второе место - сборные Албании (8 очков) и Сербии (7), занимающие вторую и третью позиции соответственно. Лидерство англичан, набравших 15 очков в пяти матчах, сомнений не вызывает - они наверняка без особых проблем отберутся на мундиаль.

В этой же группе сборная Латвии, имеющая в активе четыре очка, примет аутсайдера Андорру и должна взять легкие три очка, сохранив при этом теоретические шансы на борьбу за путевку, хотя они, конечно, невелики.