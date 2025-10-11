Эти здания в Сумгайыте представляют опасность

В одной из квартир в недавно построенном доме в городе Сумгайыт сняли видео, на котором показано, что перегородка может обрушиться в любой момент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по этому поводу в социальных сетях распространились видеоролики.

Считается, что кадры были сняты в одной из новых квартир в Сумгайыте.

Судя по видео, при прикосновении к стене перегородка двигается вперёд и назад.

Строительный эксперт Мухтар Эртюран, комментируя ситуацию, заявил, что причиной ненадёжности перегородки в квартире является использование некачественных материалов при строительстве.

Эксперт отметил, что хотя в новых зданиях осуществляется строгий контроль строительства, процесс ремонта квартир не контролируется никакими органами. Поэтому некоторые строительные компании для экономии используют кустарно изготовленные кирпичи. Однако на рынке имеются высококачественные заменители этих материалов.

Подробнее в видеоролике: