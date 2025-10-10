https://news.day.az/society/1787097.html Поведение арабских туристов в Азербайджане шокировало соцсети - ВИДЕО В Азербайджане вновь появился видеоролик с участием арабских туристов. Как сообщает Day.Az, кадры распространились в социальных сетях. Группа туристов испытала опасные моменты, управляя автомобилем, взятым в аренду. Отметим, что несколько дней назад уже распространялись видео с арабскими туристами в Губе.
