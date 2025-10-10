Поведение арабских туристов в Азербайджане шокировало соцсети

В Азербайджане вновь появился видеоролик с участием арабских туристов.

Как сообщает Day.Az, кадры распространились в социальных сетях.

Группа туристов испытала опасные моменты, управляя автомобилем, взятым в аренду.

Отметим, что несколько дней назад уже распространялись видео с арабскими туристами в Губе.

Демонстрация их "умений" на арендованных автомобилях вызвала неоднозначную реакцию.

Так, туристы устраивали дрифты на джипах у подножия гор. Мнения разделились - кто-то оправдывал туристов, а кто-то критиковал.

Представляем эти кадры: