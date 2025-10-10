Микаил Джаббаров о сотрудничестве Азербайджана с Туркменистаном в сфере транспорта и экономики

Азербайджано-туркменские экономические и транспортные связи продолжают активно развиваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на мероприятии в Баку, посвященном Дню независимости Туркменистана и 30-летию его постоянного нейтралитета.

"Существующий экономический потенциал наших стран создаёт возможности для изучения новых перспектив и диверсификации сотрудничества", - отметил министр, подчеркнув роль Азербайджано-туркменской Межправительственной совместной комиссии как важной платформы для развития двусторонних отношений.

Он отметил, что партнёрство развивается в сфере экономики, транспорта, энергетики, логистики, гуманитарной, культурной и образовательной сферах. М.Джаббаров подчеркнул транспортную инфраструктуру Среднего коридора, включая морские порты, железные дороги и другие логистические объекты. "Совместные усилия принесут большую пользу всему региону", - добавил министр.

Он отметил значимость нового транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР, которая в соответствии с достигнутой в августе 2025 года договорённостью увеличит транспортный и транзитный потенциал обеих стран и внесёт вклад в развитие региона.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном играет ключевую роль в повышении эффективности Среднего коридора. Объём транзитных перевозок растёт из года в год", - сказал министр.

М.Джаббаров также подчеркнул высокий уровень доверия между лидерами двух стран и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться на основе общих этнических и духовно-культурных ценностей.