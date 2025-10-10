В рамках председательства в СНГ Таджикистан продолжил работу по расширению торгово-экономического взаимодействия - Эмомали Рахмон
В рамках председательства в СНГ Таджикистан продолжил работу по расширению торгово-экономического взаимодействия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании глав государств СНГ в узком составе в Душанбе (Таджикистан).
"Всегда рады принимать наших своих друзей и партнёров, с которыми нас объединяют общие интересы и стремления к развитию сотрудничества. В период своего председательства в СНГ Таджикистан в тесном взаимодействии с государствами-участниками и исполнительным комитетом продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченной цели. В период председательства мы провели десятки мероприятий", - сказал он.
Э. Рахмон отметил, что приоритетное внимание было уделено процессам совершенствования деятельности организации.
"Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспорта, логистической деятельности и цифровой интеграции", -добавил Президент Таджикистана.
