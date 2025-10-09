https://news.day.az/officialchronicle/1786902.html Президент Ильхам Алиев: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.
"Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. <...> В развитии товарооборота есть хорошая динамика", - сказал глава государства.
