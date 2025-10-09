В Русской драме покажут музыкальное представление "Новогодняя фабрика чудес"
20, 21, 27, 28 декабря - только на сцене Русского драматического театра состоится музыкальное представление под названием "Новогодняя фабрика чудес", сообщает Day.Az.
Более 35 персонажей разных сказок ждут встречи с вами - Дед Мороз и Снегурочка, весёлые эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, знаменитый Лабубу, Жасмин и Аладдин, Джинн, Пикачу, детализированные Трансформеры и многие другие!
Музыка, танцы, спецэффекты, яркие костюмы, интерактив и волшебство - всё это создаст невероятную атмосферу самого настоящего сказочного праздника!
А в финале дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами зажгут Новогоднюю ёлку!
Начало представления - в 12:00 и в 15:00.
Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн - на сайте Iticket.az.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.
