СМИ сообщили о времени подписания соглашения между ХАМАС и Израилем

Подписание соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 13:00 по бакинскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу сразу после подписания соглашения.

Новость дополняется