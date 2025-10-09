https://news.day.az/politics/1786780.html На прежней боевой позиции обнаружено массовое захоронение - Али Нагиев На возвышенности, которая ранее служила боевой позицией, обнаружено очередное массовое захоронение.
На возвышенности, которая ранее служила боевой позицией, обнаружено очередное массовое захоронение.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести".
Председатель отметил, что, по предварительным данным, в массовом захоронении опознаны останки более 10 азербайджанских военнослужащих.
В соответствии с программой международного мероприятия, завтра участники конференции посетят место обнаружения захоронения.
