Кто стоит за ангажированным письмом против Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В преддверии ежегодного заседания Международной ассоциации судей (IAJ) в Баку в октябре 2025 года коалиция так называемых правозащитных организаций выступила с открытым письмом, требуя от IAJ принять "жесткую резолюцию" против Азербайджана. Формальный повод - якобы "отсутствие независимости судебной системы, "вмешательство исполнительной власти", "массовые репрессии" и "политически мотивированные преследования". Список подписантов внушителен для обывателя: Campaign to End Repression in Azerbaijan, European Human Rights Advocacy Centre, European Platform for Democratic Elections, European Exchange, Freedom Now, Independent Lawyers' Network, Norwegian Helsinki Committee, Open Azerbaijan Initiative, People in Need, The International Commission of Jurists и некий Самед Рагимли. Но за громкими названиями скрывается ангажированная сеть структур, давно использующая тему "прав человека" как инструмент политического давления на государства, не вписывающиеся в западную матрицу контроля.

Каждая из этих организаций имеет историю не нейтрального мониторинга, а активного вмешательства в политику других стран. Campaign to End Repression in Azerbaijan создана самими азербайджанскими оппозиционерами, эмигрировавшими в Европу, и является рупором внутренних мелкотравчатых псевдополитических групп, преследующих собственные интересы. European Human Rights Advocacy Centre - юридическая структура, систематически подающая жалобы против Азербайджана в Европейский суд по правам человека, что само по себе не делает её независимой, а наоборот превращает в сторону процесса. Norwegian Helsinki Committee, Freedom Now и People in Need известны тем, что годами финансируются из правительственных грантов западных стран и нередко используются для продвижения идеологической повестки "демократических преобразований" там, где эти преобразования означают смену режима.

Удивительным образом среди подписантов оказался и Самед Рагимли - человек, который не скрывает своей оппозиционности, регулярно выступает в западных СМИ с оскорбительными высказываниями в адрес азербайджанского государства. Его подпись рядом с международными организациями превращает документ в политическую декларацию, а не в правозащитное обращение. Вся коалиция представляет собой не международное гражданское общество, а связную сеть активистов, финансируемых извне, у которых критика Азербайджана давно стала профессиональным ремеслом.

Посмотрим, что именно утверждают авторы письма.

Первое - "судебная система Азербайджана находится под сильным влиянием исполнительной власти". Формула красивая, но юридически бессодержательная. Что значит "сильное влияние"? Где доказательства конкретных фактов давления на судей, списков указаний, конкретных дел? Их нет. Нет ни одного судебного акта, ни одного документа, где можно было бы увидеть прямое вмешательство власти. Это не правовой аргумент - это лозунг. Во всех странах мира судебная власть зависит от бюджета, формируется с участием парламента или президента, имеет систему назначения и дисциплинарного надзора. Но зависимость процедурная - не политическая. Чтобы доказать влияние, нужно показать конкретный механизм давления, а не бросать обвинения в воздух.

Второе обвинение - "политически мотивированные преследования и массовые репрессии". Термин "массовые репрессии" используется авторами с легкостью, будто речь идёт о 1937 годе. Но даже их собственные цифры не выдерживают проверки: они называют 375 политических заключённых. Эта цифра взята из отчётов местных оппозиционных групп, которые сами составляют списки, включающие туда кого угодно - от блогеров, нарушивших закон, до мошенников, прикрывающихся словом "активист". Любой, кто вступает в конфликт с государством, автоматически становится "жертвой политических репрессий". Ни один из авторов письма не проверяет, какие именно статьи применялись, какие доказательства приводились, какие апелляции рассматривались. Они просто берут цифру и превращают её в инструмент шантажа.

Третье утверждение - "суды неспособны пересматривать репрессивные законы и обеспечивать контроль за действиями исполнительной власти". Это утверждение показывает абсолютную, тотальную юридическую безграмотность авторов. Суды любой страны не имеют права пересматривать законы - для этого существует парламент или Конституционный суд. В Азербайджане Конституционный суд действует, принимает решения, рассматривает конституционные жалобы. Он не подчиняется исполнительной власти. Но авторам письма это неинтересно: им важно создать впечатление, что суды должны быть чем-то вроде политических трибун, контролирующих правительство. Это абсурд и подмена юридических понятий политическими лозунгами.

Четвёртый пункт - призыв "осудить неспособность судов пересматривать репрессивные законы". Кто определил, что закон репрессивный? Никакой международный акт не признавал азербайджанское законодательство нарушающим базовые принципы. Европейский суд по правам человека никогда не требовал от Азербайджана отменить его законы - только корректировать практику их применения. Но правозащитники сознательно манипулируют: они подменяют юридическую дискуссию моральным шантажом.

Пятое - требование "активировать механизм мониторинга" IAJ по статье 13 устава. Этот пункт особенно показателен. Международная ассоциация судей - не наднациональный суд и не политический орган. Она не обладает правом вмешиваться во внутренние дела стран. Её устав определяет функции: обмен опытом, укрепление независимости судей, содействие профессионализму. Но обращение требует фактически превратить IAJ в квазисудебный трибунал. Это прямая попытка политизировать международную юридическую организацию.

Юридически обращение несостоятельно. Оно не содержит ни одной ссылки на конкретные статьи Конституции Азербайджана, ни одного анализа процедур назначения судей, ни одного примера судебных решений, отменённых под давлением. Авторы просто повторяют идеологические шаблоны - будто бы Азербайджан "режим", а суды "инструмент репрессий". Это не анализ, а пропаганда.

С позиций международного права эти обвинения не выдерживают элементарной проверки. Принципы независимости судей, зафиксированные в основных документах ООН и Совета Европы, определяют лишь рамки: судьи должны быть защищены от давления, иметь гарантии независимости и невозможность произвольного увольнения. Все эти принципы в Азербайджане существуют - формально и процедурно. Если возникают проблемы с их применением, они решаются внутри системы. Но письмо превращает отдельные проблемы в обвинительный акт против всей судебной власти.

Далее. Исполнение решений Европейского суда по правам человека - отдельная тема. Да, у Азербайджана есть долги по ряду дел, особенно по статьям 5 и 6 Конвенции - право на свободу и справедливый суд. Но эти долги есть и у Франции, и у Италии, и у Турции, и у Польши. ЕСПЧ в последние годы прямо указывал, что невыполнение решений носит системный характер по всей Европе. Однако никто не требует "жесткой резолюции" против Парижа или Варшавы. Почему? Потому что там нет политической выгоды. А вот против Азербайджана - есть.

Эта избирательность и есть главный порок так называемых правозащитных кампаний. Они не работают по принципу объективности. Они действуют как инструмент внешней политики: создают давление, формируют информационный фон, готовят почву для санкций или политических демаршей. Азербайджан - богатая энергоресурсами страна, проводящая независимую политику, не подчинённую Брюсселю. А значит, его нужно "приструнить" - морально, дипломатически, медийно.

Посмотрите, кто подписал письмо: European Exchange и Open Azerbaijan Initiative - структуры, работающие на гранты, распределяемые через Европейскую комиссию и немецкие фонды. Norwegian Helsinki Committee финансируется МИД Норвегии и известен антиисламской риторикой. Freedom Now, базирующаяся в Вашингтоне, с 2010 года включена в перечень структур, консультирующих Госдепартамент США по вопросам "прав человека в странах-партнерах". Разве после этого можно говорить о независимости и нейтралитете? Это политическая агентура, а не правозащита.

Что касается упомянутых "данных о пытках и массовых арестах", то все источники в письме - вторичные. Они ссылаются на собственные отчёты, на публикации в подконтрольных СМИ, на заявления тех же организаций. Ни одного независимого международного расследования, проведённого по судебным стандартам, нет. Ни одной верифицированной статистики, ни одной методологии. Это типичная самовоспроизводящаяся система, где ложь питает ложь.

Теперь о юридической стороне. Принцип невмешательства во внутренние дела государств закреплён в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года и в уставных документах большинства международных ассоциаций. Международная ассоциация судей - не исключение. Она не может выступать с политическими резолюциями против стран, принимающих её мероприятия. Попытка навязать такую резолюцию - прямое нарушение международных норм.

Если следовать логике авторов письма, любая страна, где существует критика судебной системы, может быть объявлена "диктаторской". Но тогда под удар должны попасть США, где Верховный суд неоднократно обвиняли в политизации, и Франция, где судьи участвуют в политических протестах. Почему об этом молчат те, кто пишет письма против Азербайджана? Потому что цель не правосудие, а дискредитация.

Судебная система Азербайджана переживает процесс реформ. Созданы новые апелляционные суды, расширены права адвокатов, внедрены цифровые инструменты для прозрачности. Эти реформы признавались ОБСЕ и рядом европейских миссий. Но в письме - ни слова об этом. Потому что любое упоминание прогресса разрушило бы миф о "тотальном контроле". Им нужен не анализ, а миф.

Есть и ещё один аспект. Когда политизированные НПО требуют от международных структур "осудить" государство, они фактически разрушают основы международного правопорядка. Судебная власть превращается в объект внешнего давления, а не внутренней эволюции. Азербайджан - не колония, не протекторат, а суверенное государство, где судебная реформа идёт в соответствии с внутренними приоритетами.

Да, есть проблемы. Но решаются они не через публичные казни в виде резолюций, а через диалог. Государство само должно вести работу по совершенствованию правосудия, а не под диктовку западных НПО.

Это письмо - не документ, а провокация. Оно не направлено на улучшение судебной системы, оно направлено на политическое унижение страны. Подписанты давно потеряли право называться защитниками прав человека. Они - агенты влияния, профессиональные доносчики, паразитирующие на теме правосудия. Их "открытое письмо" - это не забота о справедливости, а холодный инструмент внешнего управления.

Азербайджан не спорит с миром - он спорит с ложью, подменённой правдой. И в этом споре его оружие - не громкие заявления, а вера в справедливость, которая не продаётся и не покупается. Мы слишком дорого заплатили за право быть услышанными, чтобы теперь позволить кому-то диктовать нам, как звучит истина.

История уже доказала: те, кто строил трибуналы ради политики, сами оказались на скамье осуждённых - в глазах времени, совести и человечности. Азербайджан не допустит повторения чужих ошибок.

И если сегодня кто-то вновь пытается измерить справедливость по шкале интересов, пусть знает: в Баку не кланяются перед лицемерием. Здесь верят не в давление, а в достоинство. А достоинство, в отличие от обвинений, не требует доказательств - оно просто есть.