Командующие ВМС прикаспийских государств обсудили вопросы региональной безопасности

В Санкт-Петербурге прошла встреча командующих Военно-морскими силами прикаспийских государств.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, в которой принимала участие азербайджанская делегация, возглавляемая командующим ВМС капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым, были обсуждены вопросы региональной безопасности на Каспийском море, военно-морского сотрудничества, организации совместных учений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Наряду с этим, в рамках мероприятия были проведены переговоры о сотрудничестве в области гидрографии, затронуты возможности повышения навигационной безопасности на Каспии, обмена гидрографическими данными и организации совместных исследований.

На встрече также состоялись широкие обсуждения вопросов расширения форматов сотрудничества между прикаспийскими государствами с целью укрепления взаимного доверия и повышения безопасности на море.