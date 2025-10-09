https://news.day.az/politics/1786906.html Президент России отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.
Президент России отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе глава российского государства, в частности, сказал: "У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи".
Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, будет делать все, чтобы эта динамика сохранялась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре