Президент России отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе глава российского государства, в частности, сказал: "У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи".

Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, будет делать все, чтобы эта динамика сохранялась.