Наш долг - дать объективную оценку произошедшему

Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, он заявил на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Наш долг - дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время", - сказал он.