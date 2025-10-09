https://news.day.az/politics/1786905.html Наш долг - дать объективную оценку произошедшему - Президент России о катастрофе самолета AZAL Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, он заявил на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. "Наш долг - дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины.
Наш долг - дать объективную оценку произошедшему - Президент России о катастрофе самолета AZAL
Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, он заявил на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.
"Наш долг - дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре