Определены пункты вакцинации против гриппа в Баку

В связи с наступлением осенне-зимнего сезона в Азербайджане проводятся традиционные профилактические и противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.

Для защиты здоровья населения, наряду с усилением санитарно-гигиенического режима в медицинских учреждениях, начата вакцинация против гриппа среди лиц из групп риска.

В страну завезены высококачественные вакцины против гриппа французского производства компании "Sanofi Pasteur". Вакцинация проводится с 8 октября в поликлиниках и амбулаториях, подведомственных TƏBİB, как в Баку, так и в регионах.

Желающие пройти вакцинацию против гриппа могут обратиться в районные центральные больницы (в регионах) или в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства (в Баку).

Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться по ссылке.