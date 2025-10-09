Qrip əleyhinə peyvəndlənmə başladı - Bakı üzrə məntəqələrin SİYAHISI
Payız-qış mövsümünün başlanması ilə əlaqədar ölkə ərazisində kəskin respirator virus infeksiyalarının, habelə qripin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə ənənəvi profilaktik və əksepidemik tədbirlər həyata keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.
əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə tibb müəssisələrində sanitar-gigiyenik rejimin gücləndirilməsi ilə yanaşı, xüsusilə risk qruplarına daxil olan şəxslər arasında qrip əleyhinə peyvəndlənmə tədbirlərinə başlanılıb.
Qrip əleyhinə inaktivləşdirilmiş vaksinlər mövsümi xarakter daşıyır və onların tətbiqi uşaqların, yaşlıların, xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin, həmçinin tibb işçilərinin qrip və onun ağırlaşmalarından qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə gətirilən yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə peyvəndlər Fransa istehsalı olan "Sanofi Pasteur" şirkətinə məxsusdur. Qripə qarşı vaksinasiya Bakı və regionlarda ərazi üzrə ilkin səhiyyə xidməti göstərən TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində 8 oktyabr tarixindən həyata keçirilir.
Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarına, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator-poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrinə müraciət edə bilər.
Peyvənd olunmaq respirator virus infeksiyalarına yoluxmaqdan qorunmaq üçün ən effektiv üsuldur.
Qeyd edək ki, peyvəndlənmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır.
|
№
|
Müəssisə adı
|
Ünvan
|
Səbail rayonu
|
1
|
1 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Səbail rayonu, Bül-Bül pr. 16
|
2
|
2 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Səbail rayonu, Lermantov 123
|
3
|
33 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Səbail rayonu, Bayıl qəs., Neftçi Qurban 59
|
4
|
34 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Səbail rayonu, Badamdar qəs.S.Xəlilov küç 1
|
5
|
15 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Səbail rayonu, Bayıl qəs. M.Usenov 29
|
Nəsimi rayonu
|
1
|
5 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nəsimi rayonu, Bakıxanov 42
|
2
|
20 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nəsimi rayonu, 3-cü mkr. Cavadxan 22
|
3
|
1 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nəsimi rayonu, C.Cabbarlı küç 44
|
4
|
12 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nəsimi rayonu, 1-ci mkr. A.Məhərrəmov 25
|
5
|
3 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nəsimi rayonu, R.Behbudov 30
|
Yasamal rayonu
|
1
|
16 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Yasamal rayonu, İnşaatçılar 12\26
|
2
|
19 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Yasamal rayonu, H.Zərdabi 61
|
3
|
3 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Yasamal rayonu, F.İbrahimbəyov 23
|
4
|
39 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Yasamal rayonu, Xiyabani 25
|
5
|
5 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid 20, məhəllə 528
|
Binəqədi rayonu
|
1
|
10 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Binəqədi rayonu, 8-ci mkr Azadlıq pr 176
|
2
|
27 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Binəqədi rayonu, 6-cı mkr. İ.Həşimov 1
|
3
|
35 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Binəqədi rayonu, Binəqədi qəs.1 mədən 30
|
4
|
20 nomrəli uşaq poliklinikası
|
Binəqədi rayonu, M.Davudov 3
|
5
|
Xocasən Sağlamlıq Mərkəzi
|
Binəqədi rayonu, Xocasən şosesi 10.
|
Nizami rayonu
|
1
|
26 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nizami rayonu, 8 km Naxçıvan 43A
|
2
|
44 nömrəli Şəhər poliklinikası
|
Nizami rayonu, Nəsimi 11
|
3
|
46 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nizami rayonu, Keşlə qəs Sabir 61
|
4
|
17 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nizami rayonu, Q.Qarayev 84
|
5
|
19 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nizami rayonu, Babək, 75
|
Nərimanov rayonu
|
1
|
14 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 79
|
2
|
4 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 33
|
3
|
7 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Nərimanov rayonu, Təbriz 97
|
4
|
37 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Nərimanov rayonu, Yusifbəyli 73
|
Sabunçu rayonu
|
1
|
11 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Sabunçu rayonu, Bakıxanov Səməd Vurğun 8
|
2
|
12 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Sabunçu rayonu, Ə.Məmmədəliyev 10
|
3
|
2 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası
|
Sabunçu rayonu, Ramana kəndi, Haqverdiyev 1
|
4
|
21 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Sabunçu rayonu, Zabrat 1, R.Axundov 28
|
5
|
22 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Sabunçu rayonu, Balaxanı,Şəfqət 1
|
6
|
36 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Sabunçu rayonu, Pirşağı qəs. H.Əliyev küç
|
7
|
Bilgəh Sağlamlıq Mərkəzi
|
Sabunçu rayonu, Bilgəh qəs H.Hacıağa küç 21
|
8
|
Kürdəxanı Sağlamlıq Mərkəzi
|
Sabunçu rayonu, M.Adil küç 1
|
9
|
Nardaran Sağlamlıq Mərkəzi
|
Sabunçu rayonu, Nardaran q. Abşeron k1
|
Xətai rayonu
|
1
|
6 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xətai rayonu, Əhmədli, M.Hadi 49
|
2
|
7 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xətai rayonu, M.Rüstəmov 1
|
3
|
28 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xətai rayonu, M.Mehdizadə 48)
|
4
|
38 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xətai rayonu, Zığ yolu 22
|
5
|
8 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Xətai rayonu, Əhmədli qəs, Şıxlinski küç 59
|
6
|
14 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xətai rayonu, Əhmədli qəs B.Süleymanov 20
|
7
|
Zığ Sağlamlıq Mərkəzi
|
Xətai rayonu, Naximov küç 17
|
Suraxanı rayonu
|
1
|
23 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Suraxanı rayonu, Hövsan H.Quliyev 10
|
2
|
42 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Suraxanı rayonu, Əmircan qəs. E.Həsənov 52
|
3
|
1 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası
|
Suraxanı rayonu, Əmircan T.Bayramov küç.2
|
4
|
16 nömrəli Uşaq Poliklinikası
|
Suraxanı rayonu, Hövsan O.Şabanov küç. 9
|
5
|
24 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Suraxanı rayonu, Suraxanı S.Bəhlulzadə 14
|
6
|
43 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Suraxanı rayonu, Qaraçuxur Ə.Mehbalıyev 14
|
7
|
Suraxanı Sağlamlıq Mərkəzi
|
Suraxanı rayonu, Y.Suraxanı qəs. V.Xəlilov küç 12
|
8
|
Hövsan Sağlamlıq Mərkəzi
|
Suraxanı rayonu, MİDA yaşayış kompleksi
|
Xəzər rayonu
|
1
|
1 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası
|
Xəzər rayonu, Buzovna qəs. R.Axundova küç.2a
|
2
|
4 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası
|
Xəzər rayonu, Binə qəs F.Aynulov küç. döngə 2
|
3
|
45 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Xəzər rayonu, Şimali Dres.Bağlar küçəsi 2
|
4
|
Zirə Sağlamlıq Mərkəzi
|
Xəzər rayonu, Şirvani küç. 1
|
Qaradağ rayonu
|
1
|
13 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Qaradağ rayonu, Müşviqabad qəsəbəsi
|
2
|
3 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası
|
Qaradağ rayonu, Sahil qəs B.Əliyev 39
|
3
|
32 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Qaradağ rayonu, Ələt,Dəmiryolçular küçəsi 8
|
4
|
41 nömrəli Şəhər Poliklinikası
|
Qaradağ rayonu, Buta qəs. Sovet küçəsi 9
|
Pirallahı rayonu
|
1
|
Pirallahı Tibb Mərkəzi
|
Pirallahı rayonu Kamil Rzayev küçəsi 22/13
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре