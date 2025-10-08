Азербайджан и Испания обсудили пути укрепления двустороннего взаимодействия

8 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем по иностранным и глобальным вопросам Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания Диего Мартинес-Белиона, находящегося с визитом в нашей стране.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Испанией. Особое внимание было уделено вопросам политического диалога, а также сотрудничеству в экономической, энергетической, туристической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах, а также региональным вопросам.

Подчеркнув, что отношения между двумя странами основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, министр Джейхун Байрамов отметил важность дальнейшего развития политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций. Была подчеркнута важность встреч лидеров двух стран, состоявшихся в Баку в ноябре прошлого года в рамках COP29 и в Тиране в мае текущего года.

Отмечено, что первое заседание Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией, прошедшее в Баку в марте текущего года, стало важной платформой.

В ходе встречи стороны также обсудили партнерские отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, вопросы энергетической безопасности, "зеленой" энергетики и возможности сотрудничества в рамках транспортных и коммуникационных проектов.

Дж.Байрамов подробно проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе, об итогах исторической встречи в Вашингтоне, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Испания. Делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и государственный секретарь по иностранным и глобальным вопросам Министерства иностранных дел, Европейского союза и Сотрудничества Испании Диего Мартинес-Белио.