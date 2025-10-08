ОТГ поддерживает развитие "зеленой" энергетики в рамках инициативы Центральной Азии и Азербайджана

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) приветствовали подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и передачи "зеленой" энергии.

Как сообщает в среду Day.Az, данное решение отражено в Габалинской декларации, принятой на 12-м саммите ОТГ, который состоялся в Габале 7 октября.

Соглашение направлено на создание "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан" для экспорта возобновляемых источников энергии в Европу. В декларации содержится призыв к другим государствам-членам участвовать в инициативе: "Мы призываем другие государства-члены изучить возможность участия в этой инициативе для укрепления региональной энергетической связности".

На саммите также был отмечен прогресс в сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области передачи и торговли экологически чистой электроэнергией. "Мы приветствуем прогресс в сотрудничестве в сфере передачи и торговли экологически чистой электроэнергией/проектов по развитию и передаче возобновляемой энергии между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", - говорится в документе.