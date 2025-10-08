Маск впервые расскажет о чипировании людей

Компания Neuralink Илона Маска впервые опубликует исследование о чипировании людей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Научная статья была направлена в журнал The New England Journal of Medicine. Президент Неврологического института Барроу и центра клинических испытаний Neuralink Майкл Лоутон заявил, что в материале специалисты фирмы рассказывают о первых трех пациентах, которые получили мозговой имплант.

Согласно открытым данным, компания Маска уже чипировала 12 человек. Однако фирма еще не публиковала данные о своих исследованиях в рецензируемых научных журналах. Авторы Bloomberg отметили, что сторонние эксперты смогут независимо оценить успехи стартапа.

"У Neuralink есть видение того, как использовать связь практически для любого человека, которому это может понадобиться", - подчеркнул Лоутон. Однако он считает, что компания еще далека от того, чтобы предлагать свои услуги здоровым людям. "Специалисты Neuralink очень тщательно сосредоточились на пациентах с ограниченными возможностями", - заключил эксперт.