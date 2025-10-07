Габалинский саммит ОТГ- важная веха в усилении тюркского мира

Автор: Акпер Гасанов

Прошедший в Габале 12-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) стал важнейшим политическим событием года, укрепившим не только единство тюркского мира, но и стратегическое понимание его роли в новой архитектуре международной безопасности. В Азербайджан прибыли лидеры Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии - стран, которые, несмотря на различия в политических системах и экономическом потенциале, демонстрируют растущую сплоченность и взаимопонимание.

Кульминацией саммита стало подписание Габалинской декларации, определившей приоритеты сотрудничества на ближайшие годы, а также решение об инициировании формата "ОТГ+" - механизма, который позволит вовлекать в тюркское взаимодействие новые государства и партнёров. Отдельное значение имеет и принятое решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ, культурного фундамента тюркской идентичности.

Особо хочу отметить, что визит в Габалу председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и его предложение построить в освобожденном Физули мечеть - не просто акт доброй воли. Это символ глубины духовного единства и взаимного уважения, которое объединяет тюркские народы. Такие же примеры можно найти и в других проектах: школа имени Мирзы Улугбека, построенная Узбекистаном, Детский творческий центр имени Курмангазы - дар Казахстана, школа имени Манаса от Кыргызстана в Агдаме, и строящаяся в Джебраиле школа от Венгрии.

Все это - конкретные проявления тюркского братства, которое сегодня все активнее наполняется практическим содержанием. Однако нынешний саммит в Габале вышел далеко за рамки гуманитарной символики. Его главная тема -"Региональный мир и безопасность". Безусловно, она отражает осознание всеми тюркскими государствами того, что развитие и суверенитет невозможны без надежной системы безопасности и координированных действий в сфере обороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении справедливо подчеркнул, что в условиях, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, крайне важно, чтобы тюркские государства выступали в качестве единого центра силы. Эти слова особенно актуальны на фоне растущей нестабильности в мире, где усиливается конкуренция между центрами влияния, а новые конфликты все чаще решаются не дипломатией, а силой.

События последних лет, от Украины до Ближнего Востока, наглядно показывают, что только государства, способные защитить себя, обладают реальным суверенитетом. Поэтому неслучайно, что Президент Азербайджана предложил провести в 2026 году в нашей стране совместные военные учения государств-членов ОТГ. Это не просто демонстрация солидарности -это шаг к созданию единого оборонного пространства тюркского мира.

Опыт Азербайджана в сфере военной промышленности делает его естественным координатором такого сотрудничества. После 44-дневной Отечественной войны 2020 года и решительных антитеррористических мероприятий 2023 года, в результате которых была восстановлена территориальная целостность страны, Азербайджан подтвердил свой статус не только как военной державы, но и как технологического центра тюркского мира.

Напомню, что создание собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) началось еще в середине 2000-х годов. В 2005 году по указу Президента Ильхама Алиева была учреждена Государственная комиссия по военной промышленности, позже преобразованная в Министерство оборонной промышленности.

Изначально задачи были скромными - производство стрелкового оружия, боеприпасов, униформы, ремонт техники. Но уже к 2010-м годам Азербайджан сделал качественный рывок. Были заключены соглашения с Турцией, Израилем, Беларусью, рядом европейских компаний о локализации военных технологий. В стране появились предприятия, выпускающие стрелковое оружие, бронетранспортеры, легкую бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы, радиолокационные и оптико-электронные комплексы.

Сегодня Азербайджан не только полностью обеспечивает собственные вооружённые силы рядом видов вооружений, но и экспортирует военную продукцию в Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию и страны Африки. После 2020 года объемы экспорта значительно выросли, а Баку стал рассматриваться как региональный игрок в военно-технической сфере. Все это создает объективные предпосылки для перехода к следующему этапу - созданию совместного военно-промышленного комплекса стран-членов ОТГ.

Такая структура могла бы стать не только инструментом технологической кооперации, но и гарантом коллективной безопасности. Ведь, такой подход позволил бы тюркским государствам не только снизить зависимость от внешних поставщиков вооружений, но и выстроить замкнутый цикл производства, основанный на взаимодополняющих технологиях и стандартах.

Помимо этого, объединенный ВПК тюркских государств стал бы не только инструментом обороны, но и фактором экономического роста и технологического развития. Он дал бы импульс развитию машиностроения, радиоэлектроники, аэрокосмических технологий и образовательных программ. Кроме того, в перспективе возможно формирование единого оборонного рынка ОТГ, который обеспечил бы странам-участницам приоритетный доступ к продукции друг друга, упростил бы стандартизацию вооружений и совместимость армий.

В любом случае, Габалинский саммит ОТГ показал, что тюркский мир больше не ограничивается декларациями о братстве - он переходит к системным действиям. На фоне нестабильности международной обстановки, роста внешнего давления и новых угроз тюркские государства всё отчетливее осознают необходимость выступать единым фронтом. И создание общего военно-промышленного комплекса может стать именно тем проектом, который превратит ОТГ из политической платформы в реальный центр силы Евразии.

Сегодня Азербайджан, продемонстрировавший свою способность сочетать дипломатическую гибкость с военной мощью, готов взять на себя ключевую роль в этом процессе. И если предложение Президента Ильхама Алиева о проведении совместных учений в 2026 году будет реализовано, это станет важным шагом к практическому формированию общей системы безопасности тюркского мира.