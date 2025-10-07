ОИС рассматривает Азербайджан как перспективную площадку для развития халяльной индустрии

Импорт халяльной продукции в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС) к 2027 году вырастет с 359 миллиардов долларов в 2022 году до почти 492 миллиардов долларов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Кавеса на форуме Halal business forum в Баку.

По его словам, эти показатели демонстрируют огромный потенциал халяль-экономики как инструмента для развития, привлечения инвестиций, расширения торговли и создания рабочих мест.

Он отметил, что современные производственные и перерабатывающие предприятия, складские помещения и центры сертификации, соответствующие международным стандартам, обеспечивают прозрачность и доверие к халяль-продукции.

Заместитель Генерального секретаря ОИС привёл пример Центра передового опыта Исламского банка развития в Куала-Лумпуре, который совместно с правительством Малайзии реализовал инициативу Halal Industrial Park 2.0. Цель проекта - создание промышленных парков, привлекающих инвестиции и стимулирующих инновации в халяльной индустрии, поддерживающих полный производственно-экспортный цикл.

А.Кавеса также отметил, что Азербайджан, благодаря стратегическому расположению и растущей экономике, имеет уникальную возможность развивать подобные парки для переработки и экспорта халяльной продукции, укрепляя свою роль в глобальной цепочке поставок.