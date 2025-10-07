https://news.day.az/azerinews/1786246.html Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasının Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edib. Vladimir Putin təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.
