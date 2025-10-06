Раскрыт самый мощный смартфон Honor

В сети рассекретили новый флагманский смартфон Honor.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание GSM Arena.

Девайс с модельным номером BKQ-AN90 появился в базе Geekbench - одного из распространенных сервисов по тестированию мощности гаджетов. Инсайдеры заявили, что под кодовым обозначением может быть новый флагманский смартфон Magic 8 Pro от китайской корпорации Honor.

Судя по описанию, загадочный аппарат оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который официально представили неделю назад. Телефоны с ним уже продемонстрировали некоторые производители - в том числе Xiaomi и Motorola. Ранее в Honor подтвердили, что ее новый смартфон тоже выйдет с флагманом Qualcomm. По словам журналистов издания, ожидается, что это будет самый мощный аппарат китайского бренда.

В испытаниях Geekbench предполагаемый Magic 8 Pro набрал 3634 и 10813 баллов - в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Кроме нового чипа девайс был оснащен 16 гигабайтами оперативной памяти. "Если прототипы начинают проходить тесты, это означает, что мы приближаемся к презентации серии Magic 8", - заметили журналисты.