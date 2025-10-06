https://news.day.az/sport/1785971.html

III Игры стран СНГ: Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала "бронзу" - ФОТО

На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по волейболу. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, женская сборная Азербайджана встретилась со сборной Узбекистана в матче за бронзовую медаль. Матч, состоявшийся в гянджинском Дворце спорта, завершился победой нашей команды со счетом 3:1.