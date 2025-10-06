https://news.day.az/sport/1785971.html III Игры стран СНГ: Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала "бронзу" - ФОТО На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по волейболу. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, женская сборная Азербайджана встретилась со сборной Узбекистана в матче за бронзовую медаль. Матч, состоявшийся в гянджинском Дворце спорта, завершился победой нашей команды со счетом 3:1.
III Игры стран СНГ: Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала "бронзу" - ФОТО
На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по волейболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, женская сборная Азербайджана встретилась со сборной Узбекистана в матче за бронзовую медаль.
Матч, состоявшийся в гянджинском Дворце спорта, завершился победой нашей команды со счетом 3:1.
Отметим, что Игры стран СНГ завершатся 8 октября.
