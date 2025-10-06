III Игры стран СНГ: Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала "бронзу"

На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, женская сборная Азербайджана встретилась со сборной Узбекистана в матче за бронзовую медаль.

Матч, состоявшийся в гянджинском Дворце спорта, завершился победой нашей команды со счетом 3:1.

Отметим, что Игры стран СНГ завершатся 8 октября.