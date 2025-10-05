В Германии выступили за возвращение обязательного призыва в армию

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал проект закона о новой модели военной службы и выступил за возвращение обязательного призыва в армию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свое мнение о законе он высказал в интервью газете Bild.

Политик считает, что Германия не сможет избежать обязательной военной службы и в этом вопросе недостаточно полумер.

"Добровольная служба может быть лишь первым шагом. Во времена серьезной угрозы нам нужно больше, чем армия, основанная на анкетировании <...> Чем раньше и четче будет введена воинская повинность, тем лучше", - сказал Зёдер.

По его мнению, безопасность страны находится под серьезной угрозой, каждый день промедления ослабляет ее безопасность. Поэтому ФРГ необходимо подготовиться и значительно усилить Бундесвер, в том числе за счет количества личного состава.