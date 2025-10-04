Прошло 5 лет с первого ракетного удара Армении по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, который считается тяжким военным преступлением против мирного населения, сообщает Day.Az.

Во время Второй Карабахской войны армянское государство, потерпев поражение на поле боя, попыталось отомстить гражданскому населению. В результате Гянджа, находящаяся далеко от линии фронта и населенная исключительно мирными жителями, подверглась ракетному обстрелу, что явилось явным нарушением всех норм международного права, гуманитарных ценностей и понятий человечности.

Ракеты, выпущенные Арменией, поразили двухэтажное жилое здание и частные дома. В результате один мирный житель был убит, ещё 39 человек получили ранения. Помимо жилых домов, были повреждены гражданская инфраструктура и исторические здания.

Этот обстрел был явным и тяжким военным преступлением против города, расположенного далеко от линии фронта и полностью населенного мирными жителями. Первый ракетный удар по Гяндже был направлен Арменией на то, чтобы напугать гражданское население, создать хаос в стране и повлиять на общественное мнение.

Однако эти атаки имели противоположный эффект - народ сплотился, ещё сильнее объединившись вокруг государства. Своевременный и целенаправленный ответ властей, мобилизация механизмов гуманитарной помощи и психологической поддержки, быстрый запуск восстановительных работ и реконструкция города ещё больше укрепили доверие граждан к своему лидеру и государству.

Азербайджанская армия дала ответ на эти атаки на фронте. Во Второй Карабахской войне Азербайджан одержал не только военную, но и моральную победу. Вооружённые силы Армении, целясь в гражданское население, рано или поздно оказались в прицеле международного права и справедливости. События в Гяндже вновь доказали, что Азербайджан не является агрессором в войне, а действует в целях самозащиты на основе международного права.

Гянджинский террор не должен быть забыт ни Азербайджаном, ни мировым сообществом. Это был тест не только для Азербайджана, но и для всего человечества: те, кто призывает к миру, прежде всего должны признать такие преступления, осудить их и предпринять меры для недопущения повторения.

Война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, унесла жизни 93 азербайджанских гражданских лиц, включая 54 мужчин, 27 женщин и 12 детей. Кроме того, в результате военных действий Армении были ранены 444 человека, в том числе 268 мужчин, 109 женщин и 67 детей.