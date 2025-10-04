https://news.day.az/world/1785529.html

Землетрясение в Турции

На западе Турции в районе Кютахьи произошло землетрясение. Как передает Day.Az, по данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, толчки были зафиксированы в 06:49 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4,1, эпицентр находился в районе Симав провинции Кютахья, очаг залегал на глубине 10,4 километра.