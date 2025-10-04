Все шаги Азербайджана по БТК были сделаны с правильным расчетом

1 октября в рамках проходящей в Алматы Недели транспорта, главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании "Об организации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

Обозначенные в документе меры направлены на увеличение конкурентоспособности БТК посредством оптимизации сроков доставки грузов, обеспечения устойчивых условий грузоперевозок и создания прогнозируемого режима эксплуатации железнодорожного коридора.

Согласно подписанному документу, на участках Алят-Беюк Кясик (граница с Грузией) и Гардабани-Ахалкалаки срок доставки установлен на уровне не более 24 часов, на участке Ялама-Беюк Кясик - не более 48 часов. В Турции по маршруту Карс-Мерсин грузы будут доставляться за не более чем 60 часов, по маршруту Карс-Стамбул - не более 70 часов. То есть срок доставки грузов из Алята в Мерсин должен составить 4,5 дня.

Стороны обязались придерживаться графика, а в случае отклонения от него информировать об этом друг друга и принимать необходимые меры.

Грузинские СМИ сообщили на днях, что Грузия планирует запустить маршрутный железнодорожный состав от черноморских портов страны до Баку. Состав по заранее составленному графику будет курсировать по маршруту Батуми-Поти-Тбилиси-Абшерон-Сумгайыт-Алят. По этому поводу в Алматы был подписан договор между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".

"Эти решения будут способствовать росту грузопотока и снижению бюрократических преград, которые пока что имеются на территории Турции. Сроки доставки будут сокращаться в ближайшие пять лет в связи с наличием стратегических проектов по горной Анатолии. Там пока что действует однопутка. Планируется построить второй путь и электрифицировать его. Это будет влиять и на сроки доставки, и на тарификацию по этому маршруту. Также у Турции есть планы синхронизации проектов Среднего коридора с Дорогой развития и Хиджазской дорогой, что даст возможность выходить на рынки Ближнего Востока, а через порт Мерсин - на рынки Африки и Южной Европы", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан со своей стороны проделал колоссальную работу в этом направлении. Стратегическое видение показывает, что все работы были проведены с правильным расчетом. В настоящее время от Гаджигабула до Беюк Кясик - граница с Грузией у нас электрифицированная двухпутка с переменным током, что дает возможность перевозить грузы на 20 процентов дешевле. У Азербайджана уже имеются 40 локомотивов, которые будут перевозить эти грузы. На данный момент они задействованы.

"Оставшийся участок от Баку до Гаджигабула планируется завершить в 2026-2027 годах. От Гаджигабула до Алята расстояние небольшое. Думаю, эта дорога будет готова быстро, и тем самым уж будет полноценно и конкурентоспособно функционировать одно направление по маршруту Восток-Запад.

Второе направление активно создается. В будущем году дорога Горадиз-Агбенд до границы с Арменией будет завершена. На будущее планируется электрифицировать этот маршрут, что сделает его более привлекательным. Это будет влиять и на сроки доставки - те цифры, что мы видим сегодня, будут меняться в сторону сокращения", - сказал Агамирзаев.

По его словам, на территории Грузии пока что есть участки, требующие модернизации. Есть планы, которые начали реализовываться, но были остановлены. Например, тбилисская объездная дорога. Еще в 2011 году были планы вывести железную дорогу за пределы грузинской столицы. Некоторые участки были построены, но проект остановился. По мнению эксперта, работы должны быть восстановлены, и железная дорога от Тбилиси и Рустави до границы с Азербайджаном должна быть модернизирована. Железная дорога Марабда-Ахалкалаки-Карс в 2024 году была модернизирована, но небольшие участки остаются, и они влияют на грузовой поток. Так же остаются недоработки на пограничном участке. Так, приграничная станция Беюк Кясик имеет 14 станционных путей, а расположенная напротив на грузинской стороне станция Гардабани - только 7. То есть тут мы имеем "узкое место". Этот вопрос должен тоже решиться, чтобы увеличить грузопоток, считает азербайджанский эксперт.

"У Среднего коридора есть большие перспективы и большой потенциал, который можно увеличить в несколько раз. Над этим надо работать. Модернизация железной дороги от Тбилиси до черноморских портов завершается, там пропускную способность планируется довести до 48 миллионов тонн. Модернизация дороги Дивринг-Карс в Восточной Анатолии направлена на доведение грузопотока до 20 миллионов тонн в год. То есть у нас в западном направлении имеется потенциал в ближайшие пять лет в совокупности перевозить 68 миллионов тонн грузов. У железных дорог Азербайджана возможности для этого есть, если понадобится, они могут быть и увеличены. Определенных вложений потребует портовая инфраструктура, также необходимы новые суда, которые уже строятся. Азербайджан в данном случае более свободен в действиях, так как имеет свой судостроительный завод.

Думаю, синхронизация процессов очень важна. Синхронизация строительства портовой инфраструктуры, увеличения возможностей терминалов по разным видам грузов, увеличения количества судов и грузовых вагонов. Очень важно обновить подвижной состав и в Грузии, так как это влияет на транзитное время, на возможности перетянуть большое количество грузов на этот маршрут", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева