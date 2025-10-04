https://news.day.az/world/1785509.html Эффектный водяной смерч у берегов Японии - ВИДЕО Грандиозный водяной смерч появился возле Ямагаты, на западном побережье Японского моря. Как передает Day.Az, по данным местных властей, воронка не достигла суши и не привела к разрушениям. Очевидцы опубликовали кадры природного явления в социальных сетях, где видно, как мощная воронка поднимает воду с поверхности моря.
Эффектный водяной смерч у берегов Японии - ВИДЕО
Грандиозный водяной смерч появился возле Ямагаты, на западном побережье Японского моря.
Как передает Day.Az, по данным местных властей, воронка не достигла суши и не привела к разрушениям. Очевидцы опубликовали кадры природного явления в социальных сетях, где видно, как мощная воронка поднимает воду с поверхности моря.
Метеорологи пояснили, что водяные смерчи нередко образуются над Японским морем в осенний период при столкновении холодных воздушных масс с тёплой морской поверхностью.
Японское метеорологическое агентство продолжает наблюдение за погодной ситуацией в регионе и призывает местных жителей к осторожности при ухудшении погодных условий.
