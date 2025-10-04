Эффектный водяной смерч у берегов Японии

Грандиозный водяной смерч появился возле Ямагаты, на западном побережье Японского моря.

Как передает Day.Az, по данным местных властей, воронка не достигла суши и не привела к разрушениям. Очевидцы опубликовали кадры природного явления в социальных сетях, где видно, как мощная воронка поднимает воду с поверхности моря.

Метеорологи пояснили, что водяные смерчи нередко образуются над Японским морем в осенний период при столкновении холодных воздушных масс с тёплой морской поверхностью.

Японское метеорологическое агентство продолжает наблюдение за погодной ситуацией в регионе и призывает местных жителей к осторожности при ухудшении погодных условий.