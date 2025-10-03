Сотрудничество Азербайджана и Германии переходит в новую фазу

Отношения между Германией и Азербайджаном вышли на новый уровень сотрудничества и диалога.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на приёме в Баку.

Он напомнил, что в апреле этого года Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил официальный визит в Азербайджан - первый визит Президента Германии в страну с периода восстановления независимости Азербайджана в 1991 году.

"Это историческое событие стало важной вехой в развитии наших двусторонних отношений", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в минувшем году экономические связи между нашими странами развивались особенно динамично в соответствии с совместной "дорожной картой" по расширению торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Этот документ стал прочной основой для более активного взаимодействия в таких ключевых сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и многие другие", - отметил он.

Ральф Хорлеманн также подчеркнул, что уже реализуются конкретные проекты. "Среди них - строительство завода по сборке электрических автобусов в Азербайджане немецкой компанией MAN, что является весомым вкладом в развитие устойчивой мобильности. Ещё одним важным шагом стал газовый контракт между германской компанией SEFE и азербайджанской SOCAR, подписанный в этом году. Согласно договорённости, в течение ближайших десяти лет европейским потребителям ежегодно будет поставляться 1,5 миллиарда кубометров газа", - сказал он.