Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Соединенные Штаты планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Как передает АПА, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - сказал американский лидер.