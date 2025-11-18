https://news.day.az/world/1796178.html Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле Соединенные Штаты планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Как передает АПА, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - сказал американский лидер.
