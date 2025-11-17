Президент Ильхам Алиев: Стратегия кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана

Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Глава государства отметил, что в соответствии с документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" развитие цифровой экономики определено как одно из основных стратегических направлений развития нашей страны. "Мы придаем особое значение сотрудничеству государственного и частного секторов в этом направлении", - подчеркнул Президент Азербайджана.