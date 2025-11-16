В Британии превратили в свалку пойму вдохновлявшей Толкина реки

В Великобритании мусорщики вывалили в пойму реки Черуэлл сотни тонн отходов, из-за чего образовались горы мусора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

"Сотни тонн мусора, сложенные в 10-метровые штабели, появились на поле между рекой Черуэлл и трассой A34 недалеко от Кидлингтона", - говорится в статье.

По словам парламентария Каллума Миллера, стоимость работ по уборке отходов может превысить годовой бюджет местного районного совета.

Как выяснили члены благотворительной экологической организации Friends of the Thames, несанкционированная свалка появилась здесь около месяца назад. Глава организации Лора Рейнеке призвала Агентство по охране окружающей среды незамедлительно отреагировать на ситуацию, так как с каждым днем возрастает риск попадания токсичных стоков в речную систему, что чревато отравлением животных и бассейна реки. Происходящее назвали "экологической катастрофой, которая разворачивается у всех на виду".

В Агентстве по охране окружающей среды в свою очередь сообщили, что добились судебного постановления о закрытии этого объекта для посещения как минимум на полгода и о проведении расследования.

Исследователи творчества британского писателя Джона Толкина считают, что река Черуэлл стала прототипом реки Ивлинки в романе "Властелин колец", он часто прогуливался вдоль нее. А ива, растущая у реки, якобы стала прообразом персонажа Старой Ивы.