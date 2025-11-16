https://news.day.az/world/1795876.html Американский авианосец зашел в Карибское море Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте американских Военно-морских сил (ВМС).
Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте американских Военно-морских сил (ВМС).
В ВМС заявили, что развертывание ударной группы является важнейшим шагом в укреплении решимости США защищать безопасность Западного полушария и американской территории.
Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Авианосец присоединится к объединенным силам, уже находящимся в Карибском море.
