Пакистан планирует открытие новых прямых рейсов в Азербайджан

В ближайшем будущем планируется наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном из других крупных городов Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку заявила министр информационных технологий Пакистана Шаза Фатима Хаваджа.

Расширение авиасообщения с Азербайджаном

Она сообщила, что Пакистан уже увеличил количество прямых авиарейсов с Азербайджаном, в результате чего за последний год Азербайджан посетили около 70 тысяч пакистанцев.

"Мы работаем над установлением авиасообщения с новыми городами. В настоящее время такие рейсы доступны из Лахора и Исламабада, но в ближайшем будущем планируется открытие прямых рейсов и из других крупных городов", - отметила она.

Сотрудничество с Азербайджаном в области стартап-экосистемы. Молодежь и стартап-экосистемы

Министр подчеркнула, что Пакистан и Азербайджан работают над программами обмена в сфере стартап-экосистемы.

"Думаю, что с точки зрения стартап-экосистемы, 68% населения Пакистана, то есть около 240 миллионов человек, составляет молодежь. Они очень инновационны и предприимчивы, и предлагают отличные решения для реальных проблем, и мы стараемся поддерживать такие инициативы.

Пакистан учредил Пакистанский стартап-фонд. Этот фонд работает по принципу fund of funds, и мы призываем наши братские страны участвовать в этом фонде для развития инноваций в Пакистане. Мы также работаем над программами обмена между нашими странами", - отметила она.

Национальные инкубационные центры и возможности сотрудничества

Министр пригласила азербайджанские стартапы к совместной инкубации с Пакистаном.

"Министерство информационных технологий Пакистана управляет восемью национальными инкубационными центрами, где развиваются стартапы. Один из этих центров был признан акселератором Международным союзом электросвязи (МСЭ). Поэтому мы хотели бы пригласить азербайджанские стартапы к совместной инкубации с Пакистаном.

Эта инициатива не только поможет нам наладить деловые отношения и учиться друг у друга, но и будет способствовать тесному взаимодействию между людьми. Работа, которую мы ведем в сфере стартап-экосистемы, идет именно в этом направлении, и сотрудничество с Азербайджаном всегда для нас приятно", - сказала Хаваджа.

Сотрудничество в области информационной безопасности и кибербезопасности

Она также оценила возможности сотрудничества с Азербайджаном в области кибербезопасности.

"Азербайджан - очень надежная и дружественная для нас страна. Сегодня информационная безопасность и кибербезопасность имеют такое же значение для национальной безопасности наших стран. Мы должны бережно относиться к нашим цифровым границам, это очевидно для всех нас.

Защита критически важных информационных систем сейчас так же необходима для нас, как и защита военных объектов. Критически важная информационная инфраструктура жизненно важна с точки зрения устойчивости к катастрофам, связанным с изменением климата, и обеспечения непрерывности связи во время международных и национальных конфликтов. Сотрудничество в области обмена информацией о киберугрозах особенно актуально", - отметила министр.

Национальная платформа обмена данными и цифровые секторы

"Пакистан запускает национальную платформу обмена данными, который начнется в декабре как пилотный проект. Эта платформа раскроет весь потенциал пакистанской экосистемы и откроет доступ к подсистемам, над которыми мы будем работать. К ним относятся электронная безопасность, электронное правительство, образование (edtech), здравоохранение (healthtech), финансовые технологии (fintech) и другие секторы. Для каждого сектора будет подготовлен отдельный план развития", - заключила Шаза Фатима Хаваджа.