На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Узбекистан

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Узбекистан.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, в публикации говорится:

"Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан (15-16.11.2025)".