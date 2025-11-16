https://news.day.az/officialchronicle/1795873.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Узбекистан - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Узбекистан. Как сообщает в воскресенье Day.Az, в публикации говорится: "Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан (15-16.11.2025)".
