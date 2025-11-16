Назван самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Букмекеры назвали таким чемпионат Италии. В этом сезоне Серии А борьба за чемпионский титул обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. С 2019 года титул поочередно выигрывали "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Наполи", причем ни одна из этих команд не смогла удержать первенство на следующий сезон. Дважды за этот период чемпион определялся только в заключительном туре, и нынешний чемпионат может повторить такой сценарий: после одиннадцати туров разрыв между первой и четвертой командой составляет всего два очка.
Ставки букмекеров на то, сколько команд будет бороться за титул в последнем туре, таковы: наиболее вероятным вариантом считают двух претендентов (коэффициент 2,20). За вариант, что чемпион определится досрочно, дают 2,30. Три команды оцениваются коэффициентом 4,50, четыре и более - 12,00.
