Назван самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат

Букмекеры назвали самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Букмекеры назвали таким чемпионат Италии. В этом сезоне Серии А борьба за чемпионский титул обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. С 2019 года титул поочередно выигрывали "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Наполи", причем ни одна из этих команд не смогла удержать первенство на следующий сезон. Дважды за этот период чемпион определялся только в заключительном туре, и нынешний чемпионат может повторить такой сценарий: после одиннадцати туров разрыв между первой и четвертой командой составляет всего два очка.​

Ставки букмекеров на то, сколько команд будет бороться за титул в последнем туре, таковы: наиболее вероятным вариантом считают двух претендентов (коэффициент 2,20). За вариант, что чемпион определится досрочно, дают 2,30. Три команды оцениваются коэффициентом 4,50, четыре и более - 12,00.