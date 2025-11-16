Ученые опровергли представление о Солнце как центре Солнечной системы

Астрономы напомнили о важной особенности, которую не учитывал знаменитый астроном Николай Коперник: Солнце не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра. Это невидимая точка в пространстве, где уравновешивается их масса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом напоминает NASA, которая подробно отслеживает движения светила, пишет Ecoportal.

Отмечается, что барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое "качание".

Именно такие колебания позволяют обнаруживать экзопланеты возле других звезд. Ведь если звезда "дергается", рядом с ней, вероятно, есть массивный объект.

Несмотря на это, Коперник в целом не ошибался. Он первым отверг представление о Земле как центре вселенной. Современные же приборы позволили уточнить: центр Солнечной системы не фиксирован и не всегда находится внутри Солнца. Это подвижная точка, которая зависит от баланса гравитационного "танца" всех объектов системы - от планет до самого светила.

Николай Коперник (1473-1543) - это польский астроном и ученый. Он первым убедительно доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Его главный труд "Об обращении небесных сфер" стал переломным моментом в науке и изменил представление людей о Вселенной. Его идеи заложили основы современной астрономии.

Коперник также известен как математик и врач. При этом медицину изучил самостоятельно и лечил знакомых.

