Аргентину накрыл апокалипсис

В городе Хенераль-Вильегас произошёл мощный супершторм: столкновение холодных и тёплых воздушных масс вызвало сильные осадки, грозы, град и порывы ветра до 70 км/ч. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти объявили "оранжевый" уровень опасности, жители предупреждены о возможных подтоплениях и нарушениях в работе инфраструктуры.