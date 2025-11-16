https://news.day.az/world/1795840.html Аргентину накрыл апокалипсис - страна во власти супершторма - ВИДЕО В городе Хенераль-Вильегас произошёл мощный супершторм: столкновение холодных и тёплых воздушных масс вызвало сильные осадки, грозы, град и порывы ветра до 70 км/ч. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аргентину накрыл апокалипсис - страна во власти супершторма - ВИДЕО
В городе Хенераль-Вильегас произошёл мощный супершторм: столкновение холодных и тёплых воздушных масс вызвало сильные осадки, грозы, град и порывы ветра до 70 км/ч.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти объявили "оранжевый" уровень опасности, жители предупреждены о возможных подтоплениях и нарушениях в работе инфраструктуры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре