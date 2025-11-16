https://news.day.az/world/1795759.html В Китае арестовали экс-настоятеля Шаолиня Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу из-за подозрения в коррупционных преступлениях. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Китае арестовали экс-настоятеля Шаолиня
Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу из-за подозрения в коррупционных преступлениях.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре