В Китае арестовали экс-настоятеля Шаолиня

Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня поместили под стражу из-за подозрения в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток", - говорится в сообщении.