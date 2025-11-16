В Японии произошло извержение вулкана

В японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

По данным сейсмологов, извержение взрывного типа произошло в 00:57 по местному времени (19:57 по Баку). Вулкан выбросил пепел на высоту 4,4 километра. При этом сход пирокластических потоков не зафиксировали. В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности, запрещающий восхождение.

В связи со сложившейся ситуацией в различных районах префектур Кагосима и Миядзаки ввели предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.