Экология, климат и водный дефицит должны стать приоритетом Центральной Азии

Экология, изменение климата и растущий дефицит водных ресурсов должны оставаться в центре внимания стран Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-й Консультативной встрече глав государств региона в Ташкенте.

По его словам, на полях первого Самаркандского климатического форума была представлена концепция "зеленого" развития Центральной Азии. Мирзиёев выразил надежду на поддержку данного документа со стороны стран-участниц.

"Учитывая нарастающий водный дефицит и его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026-й и 2036-й годы десятилетиями практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии", - подчеркнул он.

Президент также отметил важность активного вовлечения соседнего Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи. По его словам, эффективное управление водными ресурсами невозможно без инвестиций в подготовку профильных специалистов.

В этой связи Мирзиёев заявил о намерении создать на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства региональный центр компетенций в сфере водного хозяйства.

Он напомнил, что в следующем году Узбекистан проведет Всемирный форум по водообеспечению, выразив надежду на поддержку и активное участие стран региона.